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Рятувальники ліквідували пожежу у центрі Києві: що горіло (фото)

Рятувальники ліквідували пожежу у центрі Києві: що горіло (фото)

Пожежа у Києв

Причина загоряння встановлюватиметься правоохоронцями.

У Києві на Хрещатику горів підземний кабельний колектор. Рятувальники ліквідували пожежу.

Про це повідомила ДСНС.

Пожежа у Києві / ©
Пожежа у Києві

"Рятувальники довго не могли розпочати гасіння пожежі через велику напругу в 10000 В, очікуючи на дозвіл від енергетиків", - йдеться у повідомленні.

На місці загоряння працювало 45 рятувальників і 10 одиниць техніки. 

Пожежа у Києві / ©
Пожежа у Києві

Нагадаємо, у Києві зайнялася електрична підстанція. Відомо, що інцидент трапився за адресою вул. Хрещатик, 15.

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