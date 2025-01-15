Рятувальники ліквідували пожежу у центрі Києві: що горіло (фото)

Причина загоряння встановлюватиметься правоохоронцями.
У Києві на Хрещатику горів підземний кабельний колектор. Рятувальники ліквідували пожежу.
Про це повідомила ДСНС.
"Рятувальники довго не могли розпочати гасіння пожежі через велику напругу в 10000 В, очікуючи на дозвіл від енергетиків", - йдеться у повідомленні.
На місці загоряння працювало 45 рятувальників і 10 одиниць техніки.
Нагадаємо, у Києві зайнялася електрична підстанція. Відомо, що інцидент трапився за адресою вул. Хрещатик, 15.
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