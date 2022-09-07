Рятувальники ліквідували пожежу у Борисполі (фото)

Вранці 7 вересня у Борисполі пролунало кілька вибухів та спалахнула масштабна пожежа.

Надзвичайники ліквідували пожежу, яка розпочалася у середу вранці у Борисполі на Київщині.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Пожежу на підприємстві у м. Бориспіль о 14:49 ліквідовано. Перевищень гранично-допустимих концентрацій небезпечних речовин у повітрі не виявлено", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці у середу у Борисполі на підприємстві поруч із залізничним вокзалом сталася пожежа. Внаслідок цього там вибухнуло біопаливо.

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