Рятувальники ліквідували пожежу у Борисполі (фото)

Вранці 7 вересня у Борисполі пролунало кілька вибухів та спалахнула масштабна пожежа.
Надзвичайники ліквідували пожежу, яка розпочалася у середу вранці у Борисполі на Київщині.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"Пожежу на підприємстві у м. Бориспіль о 14:49 ліквідовано. Перевищень гранично-допустимих концентрацій небезпечних речовин у повітрі не виявлено", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вранці у середу у Борисполі на підприємстві поруч із залізничним вокзалом сталася пожежа. Внаслідок цього там вибухнуло біопаливо.
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