Рятувальники ліквідували масштабну пожежу у Дарницькому районі Києва

Пожежу в екосистемі у Дарницькому районі Києва - ліквідовано.

Про це інформує ДСНС України у соціальних мережах.

Так, 5 березня, з 16:46 до Служби порятунку стали поступати заявки про пожежу біля озера Тягле.

Прибувши до місця виклику, рятувальники встановили, що сталося загоряння сухої трави та очерету на відкритій території.

Гасіння пожежі значно ускладнило відсутність шляхів підʼїзду для пожежної техніки. Територія була підтоплена.

Пожежу на площі 3 Га було локалізовано о 23:15 та ліквідовано - о 23:57.

На місці події було залучено 6 одиниць основної і спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 18 осіб особового складу. Також, залучено снігоболотохід Богун.

На місці події чергуватимуть пожежні підрозділи та розрахунок БПЛА для моніторингу території.

Нагадаємо, 5 березня також вирувала пожежа на шпалерному ринку на Борщагівці.

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