Рясний дощ, мокрий сніг та ожеледиця: у Києві цієї ночі синоптики прогнозують значне погіршення погоди

Фахівці просять водіїв бути обачними на дорогах. А тих, хто ще не встиг змінити літню гуму на зимову, закликають зробити це якнайшвидше.

У ніч проти 21 листопада у Києві очікується ймовірне погіршення погодних умов: значний дощ, мокрий сніг та ожеледиця на дорогах.

Про це попереджає Український гідрометцентр.

Дорожня техніка готова до превентивної обробки вулиць. Загалом «Київавтодор» до зимового періоду підготував 553 одиниці спеціальної техніки та необхідну кількість посипальних і пально-мастильних матеріалів.

Фото: Міністерство охорони здоров’я України

Завчасно, до початку опадів, спецтехніка виїде на вихідні позиції в місто й розпочне обробку доріг, мостів і тротуарів посипальними матеріалами, зазначили у КМДА.

Фахівці просять водіїв бути обачними на дорогах. А тих, хто ще не встиг змінити літню гуму на зимову, закликають зробити це якнайшвидше, аби не піддавати небезпеці себе та інших учасників дорожнього руху.

Фахівці просять водіїв бути обачними на дорогах / Фото: КМДА

Нагадаємо, у Києві на Лук'янівці внаслідок сильного вітру дерево впало на пішохода, він загинув.

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