Руйнування Берестейського шляхопроводу: в КМДА обіцяють масштабну реконструкцію

Найближчим часом на споруді розпочнуть протиаварійні роботи.

У Києві фахівці КП "Київавтошляхміст" розпочали обстеження шляхопроводу на просп. Перемоги біля станції метро "Берестейська" через його руйнування.

Про це повідомили в КМДА.

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За даними комунальників, сталось обсипання захисного шару бетону й частин перильного огородження. Через це найближчим часом на споруді розпочнуть протиаварійні роботи.

"У подальшому передбачена масштабна реконструкція. У рамках робіт планують замінити прогонову будову і прибрати колони, які встановлені на проїжджій частині проспекту", - йдеться у повідомленні КМДА.

Як зазначають, після реконструкції на даній ділянці дороги поменшають затори.

Нагадаємо, через обвал частини конструкції Берестейського шляхопроводу патрульні перекрили під ним рух лівою смугою.

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