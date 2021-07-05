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Руйнування Берестейського шляхопроводу: в КМДА обіцяють масштабну реконструкцію

Руйнування Берестейського шляхопроводу: в КМДА обіцяють масштабну реконструкцію

КМДА

Найближчим часом на споруді розпочнуть протиаварійні роботи. 

У Києві фахівці КП "Київавтошляхміст" розпочали обстеження  шляхопроводу на просп. Перемоги біля станції метро "Берестейська" через його руйнування

Про це повідомили в КМДА. 

За даними комунальників, сталось обсипання захисного шару бетону й частин перильного огородження. Через це найближчим часом на споруді розпочнуть протиаварійні роботи. 

"У подальшому передбачена масштабна реконструкція. У рамках робіт планують замінити прогонову будову і прибрати колони, які встановлені на проїжджій частині проспекту", - йдеться у повідомленні КМДА. 

Як зазначають, після реконструкції на даній ділянці дороги поменшають затори. 

Нагадаємо, через обвал частини конструкції Берестейського шляхопроводу патрульні перекрили під ним рух лівою смугою.

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