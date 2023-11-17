Руслані Писанці виповнилося б 58: вдівець зірки показав, який пам'ятник їй встановив

Сьогодні, 17 листопада, день народження б відсвяткувала ведуча та акторка Руслана Писанка. Їй мало б виповнитися 58 років.

Декілька тижнів тому вдівець зірки Ігор Ісаков перепоховав прах дружини – разом з мамою Писанку поховали на Берковецькому кладовищі у Києві.

Сьогодні ж Ісаков встановив на могилі дружини і тещі пам'ятник. В день народження артистки на кладовище приїхали й друзі та колеги Писанки. Серед присутніх були ведучі Єгор Гордєєв, Руслан Сєнічкін, режисерка Наталія Ворожбит та директорка департаменту ранкового мовлення "1+1" Юлія Жмакіна, пише oboz.ua

Чоловік Руслани Писанки встановив пам'ятник на її могилі / Фото: obozrevatel.com

На могилу Руслани Писанки прийшли Руслан Сенічкін та Єгор Гордєєв / Фото: obozrevatel.com

На пам'ятнику Руслана Писанка підписана як Писанко Руслана Ігорівна, Писанка – це творчий псевдонім знаменитості.

Чоловік Руслани Писанки встановив пам'ятник на її могилі / Фото: obozrevatel.com

Ісаков поділився, що за життя їм з Русланою практично не вдавалося святкувати вдома – часто в цей день його дружина була на гастролях чи зніманнях. Якщо вистави відбувалися не в Києві, Ігор їхав до коханої в інше місто. Сьогодні ж Ісаков планує зібратися з друзями Руслани і згадати приємні історії, пов'язані з нею:

" Я поки що не знаю, як проведу сьогоднішній день. Швидше за все, поїдемо з друзями, які прийшли до Руслани сьогодні, до нас додому, якщо вони матимуть час. Посидимо трохи, позгадуємо", - поділився Ісаков.

Нагадаємо, раніше вдівець Руслани Писанки Ігор Ісаков розповів, чому вирішив перепоховати прах дружини. До цього він перебував у крипті Спасо-Преображенського собору.

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