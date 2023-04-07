Руслан Кравченко – новий голова Київської ОВА: біографія та кар'єра

Раніше Кравченко був прокурором у справі проти президента-втікача Віктора Януковича.

Кабмін погодив призначення Руслана Кравченка новим головою Київської ОВА. Що відомо про Кравченка – читайте на ТСН.ua.

Біографія Руслана Кравченка

На сьогодні Кравченко перебуває на посаді очільника Бучанської окружної прокуратури. Він керує цим органом від 15 березня 2021 року.

2012 року Кравченко закінчив Юридичну академію імені Ярослава Мудрого.

Раніше працював у військовій прокуратурі під керівництвом Анатолія Матіоса, який 2019 року був звільнений з посади, а сам орган – розпущений. Кравченко був прокурором у справі проти президента-втікача Віктора Януковича.

2023 року Кравченко брав участь в конкурсі на посаду керівника Національного антикорупційного бюро, однак не здобув перемогу.

23 серпня 2022 року він був нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня "за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов'язку".

Щодо статків Кравченка, то в його декларації за 2021 рік вказано, що він разом з дружиною володіють 53 тис. дол. готівкою. До речі, дружина очолює відділ перекладів в Офісі генпрокурора України.

Нагадаємо, наприкінці березня майор поліції Ярослав Курбаков став новим керівником управління патрульної поліції Києва.

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