Русь була Київською, пізніше на болотах з'явилася Москва: Кличко відреагував на історичний спіч Путіна

Русь була Київською, пізніше на болотах з'явилася Москва: Кличко відреагував на історичний спіч Путіна

Кличко підкреслив, що Україна обрала свій шлях і своє майбутнє, і воно - не в російській імперії.

Мер Києва Віталій Кличко після звернення президента Росії Володимира Путіна нагадав, що колись Русь була Київською. При цьому Київ - величним містом, ще коли десь були болота і ніхто не уявляв, що на них колись з'явиться Москва.

Про це 22 лютого очільник столиці написав у себе в Facebook.

Кличко підкреслив, що Україна обрала свій шлях і своє майбутнє, і воно - не в російській імперії, а в цивілізованій демократичній спільноті країн.

"За цей вибір ми заплатили високу ціну. І відстоюємо його вже 8 років, відбуваючи російську агресію.

Ми не боїмося і будемо боротися далі!" - написав він.

Мер додав, що із дій російської влади ми бачимо, що Росія фактично оголосила Україні війну. Він підкреслив, що в Донецьк і Луганськ після виступу Путіна сунула купа російських військ.

"Зайшла орда, яка називає себе миротворцями. Агресори-миротворці?! Безглуздя і повна зневага до міжнародного права і суверенітету незалежних країн!" - написав Кличко.

Цинічно і неадекватно правитель Росії поставив під сумнів існування української держави і українського народу, додав мер столиці.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін під час свого звернення заявив, що нібито Донбас в межі України "увіпхнув" Володимир Ленін, і РФ готова "показати, що означає для України справжня декомунізація".

"В результаті більшовицької політики і виникла радянська Україна, яку і в наші дні можемо назвати "Україна імені Володимира Ілліча Леніна". Він її автор і архітектор, це цілком підтверджується архівними документами. Включно з жорсткими ленінськими директивами по Донбасу, який втиснули до складу України", – сказав Путін.

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