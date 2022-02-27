Рухається в бік Києва: українські військові розшукують колону ворожої техніки, позначену літерою V

Це особливо небезпечні терористи, які прибули в Україну зі спеціальним завданням. Техніка рухається в бік Києва.

Українські військові розшукують колону ворожої техніки, що позначена літерою V.

Про це інформує ДПСУ.

Це особливо небезпечні терористи, які прибули в Україну зі спеціальним завданням.

Техніка рухається в бік Києва.

"Звертаємося до всіх громадян Київської області та Києва! Всі хто бачив, зафіксував, знає місце знаходження цієї колони, терміново надати дані українським захисникам, або за можливості не дозволити їх подальше переміщення. Це вкрай важливо!", - йдеться в повідомленні.