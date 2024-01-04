Рухався на авто у комендантську годину та мав із собою наркотики: у Києві затримали водія під кайфом

Під час спілкування з водієм інспектори помітили у нього ознаки наркотичного сп'яніння, до того ж керманич нервував та підозріло поводився.

У Києві чоловік під наркотиками рухався на авто у комендантську годину та мав з собою наркотики. Патрульні зупинили порушника.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

"Подія сталася учора вночі на вулиці Симиренка. Охоронці порядку зупинили автомобіль Renault, що рухався містом під час дії комендантської години. За кермом перебував 40-річний чоловік", - йдеться у повідомленні поліції.

Під час спілкування з водієм інспектори помітили у нього ознаки наркотичного сп'яніння, до того ж керманич нервував та підозріло поводився. Поліцейські провели поверхневу перевірку й виявили у чоловіка зіп-пакет з речовиною, схожою на наркотичну.

Тож патрульні запропонували керманичу пройти огляд на стан сп'яніння у медичному закладі, на що він погодився.

У водія знайшли пакет з білою речовиною

Для подальшого з'ясування усіх обставин охоронці порядку викликали на місце події слідчих.

Нагадаємо, Печерський суд Києва змінив запобіжний захід нардепу Андрію Ніколаєнку, який влаштував смертельну ДТП поблизу Житомира, у якій загинула 18-річна дівчина.

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