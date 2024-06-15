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Рух транспорту обмежено: в центрі Києва зірвало частину асфальту на дорозі (відео)

Рух транспорту обмежено: в центрі Києва зірвало частину асфальту на дорозі (відео)

Рух транспорту обмежено: в центрі Києва зірвало частину асфальту на дорозі (відео)

Злива у Києві / Ілюстративне фото

Рух на деяких ділянках паралізований.

У Києві на Олімпійській після зливи зірвало частину асфальту. Внаслідок значних опадів підпором води з р. Либідь підмило проїжджу частину на вул. Антоновича.

Про це повідомляє КМДА.

У Києві на Олімпійській зірвало частину асфальту

У Києві на Олімпійській зірвало частину асфальту

Деталі 

Як зазначили у відомстві, через пошкодження асфальтного покриття від вул. Жилянської до вул. Фізкультури перекритий рух транспорту. За інформацією Патрульної поліції обʼїзд ділянки здійснюється вулицею Великою Васильківською.

Нагадаємо, у Києві у другій половині дня 15 червня пройшла сильна злива. Через дощ вулиці столиці знову опинилися під водою. 

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