Звонки поступали из колонии на Луганщине: под Киевом задержана мошенница, которая обманывала людей по схеме "Родственник в беде"

Злоумышленница за январь завладела деньгами граждан на сумму 5 тысяч и 3 тысячи долларов.

Под Киевом задержана женщина, которая совершала мошеннические действия.

44-летняя ранее судимая уроженка Луганской области вместе с сообщником обманывала пожилых людей, сообщая о том, что их родственники попали в ДТП.

Об этом сообщает полиция в Киевской области.

Сообщник женщины звонил по телефону жертвам и сообщал, что их родственники попали в дорожно-транспортное происшествие и находятся в больнице, а на срочную операцию и последующее лечение необходима определенная сумма. Растерянные пожилые люди передавали средства женщине, которая представлялась медицинским работником.

15 января во время очередной аферы житель Славутича увидел, как его соседка передает деньги неизвестной женщине. Увидев свидетеля, злоумышленница начала убегать, однако мужчина остановил ее и сообщил о происшествии полиции.

Правоохранители задержали женщину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Установлено, что женщина раньше уже привлекалась к уголовной ответственности.

Полиция Киевской области

Полицейские установили два факта, во время которых злоумышленница в течение января завладела деньгами граждан на сумму 5 тысяч и 3 тысячи долларов. Установлено также, что звонки потерпевшим поступали из исправительной колонии в Луганской области.

Следователи под процессуальным руководством прокуратуры сообщили фигурантке о подозрении по ч.2 ст.190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до трех лет.

Суд избрал мошеннице меру пресечения в виде содержания под стражей.

Полицейские проверяют причастность женщины к совершению аналогичных преступлений на территории Вышгородского района.

Напомним, в Киеве мошенники обворовали украинцев на миллионы под видом инвестирования в криптовалюту.

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