Звезды сошлись: на Печерске строится выдающийся объект, который станет украшением столицы

Для этого есть все составляющие: уникальность концепции, удачно вписанная в ландшафт, осознание возможностей локации, понимание потребностей жителей и горожан.

EDELDORF HILLS: новая визия

После прихода в проект EDELDORF HILLS управляющей компании Futura Hata инициирована его полная перезагрузка. Изменилась визия, что отразилось на архитектуре и наполнении.

Согласно новой концепции к названию комплекса присоединен "геотег" Hills. EDELDORF HILLS на Печерских холмах находится рядом с монументом Родине-Матери, Днепром, Киево-Печерской лаврой, Наводницким парком и Ботаническим садом. Местность издавна называлась Царское село, а сейчас это деловой центр столицы.

"Мы привыкли к контрастным изменениям урбанистических пейзажей, особенно, если речь идет о новостройках, и для нас было важно сохранить исторические виды, которые стали титульными для столицы и воссоздать аутентичный стиль архитектуры Киева. Понимание того, что сегодня EDELDORF HILLS — это дом с ярко выраженным собственным стилем среди архитектурно идентичных застроек советского времени, в котором из каждого окна открываются исторические пейзажи, вдохновило нас. Стиль, дизайн, материалы и декор, все в EDELDORF HILLS — это воплощение премиального статуса с первого мгновения", — рассказывает собственник компании Futura Hata Роман Валесюк.

Две секции жилого комплекса будут иметь 26 этажей. Первые три займут коммерческие площади и закрытые офисы, начиная с четвертого — квартиры с исключительными видами.

Чтобы реализовать уникальный фасад, привлекли архитектурную студию BAUST.

"Принцип индивидуальности, максимальной выразительности для нас очень важен, поэтому для EDELDORF HILLS стремились разработать принципиально оригинальный материал отделки, чтобы даже визуально дом отличался от сооружений, уже возведенных в Киеве. Смелая идея — показать характер и надежность комплекса начиная с фасада. Воссоздали фактуру окисленной меди в керамограните. Выбрав материал, мы разработали специальные технические требования для производителей, чтобы все от фактуры до размеров отделки — все превышало ожидания", — комментирует основатель студии Юрий Удальцов.

Дом будет иметь лобби с роялем, камином и библиотекой, интерьер которого разработан дизайн-студией YODEZEEN. Разнообразие роскошных текстур и деталей подчеркнет характер EDELDORF HILLS. По видению YODEZEEN четыре стихии воплощены в интерьере. Камин — огонь, бассейн с фонтанами — вода, дерево и панорамные окна от потолка до пола — воздух.

Особое нововведение — концептуальные пространства. На верхней террасе крыши разместят бассейн, видовые джакузи, шампань бар, патио с зоной барбекю и зону для занятий йогой. На нижней — экозону с ландшафтным парком и водопадом, собственную смотровую площадку, кафе, детскую игровую зону, спортивные пространства.

В доме будет лаунж-ресторан, party-room с пространствами отдыха, детская теплая комната и спортзал.

Составляющие уюта обеспечены: премиум материалы, комбинация окон SCHUKO и Rehau, безопасность и приватность, консьерж сервис 24/7, химчистка, закрытый трехуровневый паркинг, скоростные лифты KONE с премиальным дизайном со спуском в паркинг.

EDELDORF HILLS превращен в мощный магнит для инвестиций. Дом с историей Киева в окнах вдохновляет на создание ее новых страниц.

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