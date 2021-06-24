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Звезды сошлись: на Печерске строится выдающийся объект, который станет украшением столицы Новости компаний

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Звезды сошлись: на Печерске строится выдающийся объект, который станет украшением столицы

Для этого есть все составляющие: уникальность концепции, удачно вписанная в ландшафт, осознание возможностей локации, понимание потребностей жителей и горожан.

EDELDORF HILLS: новая визия

После прихода в проект EDELDORF HILLS управляющей компании Futura Hata инициирована его полная перезагрузка. Изменилась визия, что отразилось на архитектуре и наполнении.

Согласно новой концепции к названию комплекса присоединен "геотег" Hills. EDELDORF HILLS на Печерских холмах находится рядом с монументом Родине-Матери, Днепром, Киево-Печерской лаврой, Наводницким парком и Ботаническим садом. Местность издавна называлась Царское село, а сейчас это деловой центр столицы.

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"Мы привыкли к контрастным изменениям урбанистических пейзажей, особенно, если речь идет о новостройках, и для нас было важно сохранить исторические виды, которые стали титульными для столицы и воссоздать аутентичный стиль архитектуры Киева. Понимание того, что сегодня EDELDORF HILLS — это дом с ярко выраженным собственным стилем среди архитектурно идентичных застроек советского времени, в котором из каждого окна открываются исторические пейзажи, вдохновило нас. Стиль, дизайн, материалы и декор, все в EDELDORF HILLS — это воплощение премиального статуса с первого мгновения", — рассказывает собственник компании Futura Hata Роман Валесюк.

Две секции жилого комплекса будут иметь 26 этажей. Первые три займут коммерческие площади и закрытые офисы, начиная с четвертого — квартиры с исключительными видами.
Чтобы реализовать уникальный фасад, привлекли архитектурную студию BAUST.

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"Принцип индивидуальности, максимальной выразительности для нас очень важен, поэтому для EDELDORF HILLS стремились разработать принципиально оригинальный материал отделки, чтобы даже визуально дом отличался от сооружений, уже возведенных в Киеве. Смелая идея — показать характер и надежность комплекса начиная с фасада. Воссоздали фактуру окисленной меди в керамограните. Выбрав материал, мы разработали специальные технические требования для производителей, чтобы все от фактуры до размеров отделки — все превышало ожидания", — комментирует основатель студии Юрий Удальцов.

Дом будет иметь лобби с роялем, камином и библиотекой, интерьер которого разработан дизайн-студией YODEZEEN. Разнообразие роскошных текстур и деталей подчеркнет характер EDELDORF HILLS. По видению YODEZEEN четыре стихии воплощены в интерьере. Камин — огонь, бассейн с фонтанами — вода, дерево и панорамные окна от потолка до пола — воздух.

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Особое нововведение — концептуальные пространства. На верхней террасе крыши разместят бассейн, видовые джакузи, шампань бар, патио с зоной барбекю и зону для занятий йогой. На нижней — экозону с ландшафтным парком и водопадом,  собственную смотровую площадку, кафе, детскую игровую зону, спортивные пространства.

В доме будет лаунж-ресторан, party-room с пространствами отдыха, детская теплая комната и спортзал.
Составляющие уюта обеспечены: премиум материалы, комбинация окон SCHUKO и Rehau, безопасность и приватность, консьерж сервис 24/7, химчистка, закрытый трехуровневый паркинг, скоростные лифты KONE с премиальным дизайном  со спуском в паркинг.

EDELDORF HILLS превращен в мощный магнит для инвестиций. Дом с историей Киева в окнах вдохновляет на создание ее новых страниц.

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Дата публикации
Просмотры
162
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