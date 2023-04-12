«Зверя нужно останавливать, а не умиротворять!» — Кличко обратился к мировому сообществу по поводу казни украинца россиянами

Жестокое видео казни оккупантами украинского военного показывает настоящее «лицо» российского агрессора, и мир должен отреагировать на это адекватно.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграмм-канале.

«Видеокадры варварской казни россиянами украинского защитника останавливают кровь в жилах… Своими зверствами против украинцев россия показывает свое отношение ко всему цивилизованному миру. И мир должен наконец-то осознать, каково оно «лицо» русского агрессора. И отреагировать адекватно! Такой ужас россия творит везде, куда двинется», — заявил Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что варварство должно быть наказано.

«Зверя нужно останавливать и наказывать, а не умиротворять! Украинцы не простят ни одной смерти, ни одной жертвы. Мы не простим страданий и животного варварства, которые принесла на нашу мирную землю россия… Вечная память и слава павших украинским Героям!» – подчеркнул Виталий Кличко.