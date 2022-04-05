Зверства в Буче произошли в тот период, когда Россия контролировала эти территории – Столтенберг.

Зверства в Буче произошли в тот период, когда Россия контролировала эти территории – Столтенберг.

Генсек Альянса заявил, что война в Украине является войной Путина и он несет за нее полную ответственность.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 5 апреля, что у Альянса есть доказательства того, что зверства в Буче Киевской области и других городах Украины произошли тогда, когда Россия контролировала эти территории.

Об этом Столтенберг сказал перед встречей глав МИД стран-членов НАТО.

"Мы видели зверства в Буче и других городах в Украине. Эти зверства произошли в тот период, когда Россия контролировала эти территории", – заявил генсек Альянса, подчеркнув, что именно РФ несет ответственность за эти преступления.

Он добавил, что у НАТО есть информация из многих различных источников, в том числе и открытых, медиа, коммерческих спутников, свидетельствующих об одном и том же – были совершены ужасные зверства в разных местах в Украине, когда там были российские военные.

Столтенберг также предположил, что появится еще больше примеров убийств мирных жителей, являющихся военными преступлениями.

Генсек НАТО также отметил, что это война президента РФ Владимира Путина, и именно он несет за нее полную ответственность, ведь развязать войну было выбором главы Кремля.

Напомним, бойцы "Азова" провели аэроразведку, на которую попал момент, как российские оккупанты стреляют в сторону мирного жителя в Буче.

Российские военнослужащие, совершившие зверства в Буче, могут вернуться в Украину

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