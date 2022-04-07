Зверства оккупантов на Киевщине: известно о 400 замученных и убитых, еще 200 человек считаются пропавшими без вести

Зверства оккупантов на Киевщине: известно о 400 замученных и убитых, еще 200 человек считаются пропавшими без вести

В Киевской области начали разбор завалов многоквартирных домов, где во время авиационных ударов находились гражданские.

Около 200 человек считаются пропавшими без вести в Бородянке в Киевской области, также известно о 400 замученных и убитых гражданах в области.

Об этом на брифинге в Медиацентре "Украина" (Киев) сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Вчера начались работы в городе Бородянка. Начат разбор завалов домов, которые разрушены в результате ударов российской авиации. Разрушены примерно 10 домов, под завалами остались украинцы. Уже найдены тела 4 погибших под руинами – и это только начало", — сказал он.

По его словам, разрушенные 5-этажные дома разобраны только в 3 этажа. Но люди от бомбежек прятались в подвалах.

Также в Буче, Гостомеле и Мотыжине обнаружены места массовых убийств, пыток и захоронений.

"В настоящее время известно о более чем 400 убитых гражданских граждан на территории Киевской области, но эта цифра будет увеличиваться", — подчеркнул Геращенко.

По его словам, МВД и Офису генерального прокурора Украины известны имена руководителей подразделений российской армии, которые находились в Киевской области.

Напомним, в Гостомеле нашли убитыми 11 человек.

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