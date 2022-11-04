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"Золотые" яйца: в Киеве продают по 280 грн за десяток (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
3210
Время на прочтение
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"Золотые" яйца: в Киеве продают по 280 грн за десяток (фото)

Фото из открытых источников

Одно куриное яйцо стоит больше 28 гривен.

В одном из магазинов Киева на прилавке заметили куриные яйца стоимостью 169 гривен за шесть штук. Так, десяток будет стоить 281,60 грн.

Фото "золотых" яиц показали киевляне в Сети.

На упаковке указано, что яйца "органические" от курочек породы минорка. Они привезены из Испании.

"То, наверное, их петух снес",

"Органические", как будто другие яйца изготовлены искусственно из пластика",

"Неправильно породу курочки написали. Должна быть "мажорка",

"А что, у нас кур нет?",

"Здесь, в Испании, они в 4 раза дешевле, сегодня покупала", – написали украинцы в комментариях под фото.

Напомним, украинские производители яиц обязались стабилизировать цены. Правительство поддержит предпринимателей, чтобы они увеличили количество кур и увеличили производство. Для этого Минагрополитики подписало меморандум с Союзом птицеводов Украины.

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