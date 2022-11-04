"Золотые" яйца: в Киеве продают по 280 грн за десяток (фото)

В одном из магазинов Киева на прилавке заметили куриные яйца стоимостью 169 гривен за шесть штук. Так, десяток будет стоить 281,60 грн.

Фото "золотых" яиц показали киевляне в Сети.

На упаковке указано, что яйца "органические" от курочек породы минорка. Они привезены из Испании.

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"То, наверное, их петух снес",

"Органические", как будто другие яйца изготовлены искусственно из пластика",

"Неправильно породу курочки написали. Должна быть "мажорка",

"А что, у нас кур нет?",

"Здесь, в Испании, они в 4 раза дешевле, сегодня покупала", – написали украинцы в комментариях под фото.

Напомним, украинские производители яиц обязались стабилизировать цены. Правительство поддержит предпринимателей, чтобы они увеличили количество кур и увеличили производство. Для этого Минагрополитики подписало меморандум с Союзом птицеводов Украины.

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