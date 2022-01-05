Золотое украшение, найденное на территории Софии Киевской, оказалось фрагментом редкой иконы: фото

Икона изготовлена примерно в XI веке в мастерской, работавшей при дворе византийского императора в Константинополе.

Золотой обломок украшения, который летом во время раскопок был найден на территории Национального заповедника "София Киевская", оказался частью редкой иконы, созданной примерно в XI веке в мастерской, работавшей при дворе византийского императора в Константинополе.

Об этом сообщил сотрудник заповедника, археолог Тимур Бобровский на своей странице в Facebook.

Этот артефакт был найден в наслоениях XVIII века, куда он, вероятно, попал из более ранних насыпей.

"Мы долго думали, чтобы это могло быть, но теперь знаем точно: софийская находка является накладной деталью большой золото-эмалевой иконы. Аналогичных икон в мире сохранились единицы, в частности, икона святого архангела Михаила в сокровищнице венецианского собора Сан-Марко", — рассказывает археолог.

К сообщению он прикрепил изображение иконы, где четко видно, что орнамент нимба архангела похож на тот, который нашли в Киеве.

Фото: Tymur Bobrovskyy/facebook.com

"Обратите внимание на нимб архангела, он состоит из нескольких совмещенных накладок, украшенных перегородчатыми эмалями. Именно такую накладку от нимба теперь имеем и мы в Киеве. Представьте себе, какими драгоценностями была наполнена софийская ризница в ХІ-ХІІІ веках, если там хранился подобный шедевр", — подчеркнул Тимур Бобровский.

Новости Украины: на территории Софии Киевской нашли золотое украшение ХІ-ХІІ столетия

Напомним, в "Софии Киевской" археологи обнаружили уникальный энколпион (крест-реликторий). Находка может быть датирована в пределах первой половины XIII века.

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