Золотое украшение, найденное на территории Софии Киевской, оказалось фрагментом редкой иконы: фото

Икона изготовлена примерно в XI веке в мастерской, работавшей при дворе византийского императора в Константинополе.
Золотой обломок украшения, который летом во время раскопок был найден на территории Национального заповедника "София Киевская", оказался частью редкой иконы, созданной примерно в XI веке в мастерской, работавшей при дворе византийского императора в Константинополе.
Об этом сообщил сотрудник заповедника, археолог Тимур Бобровский на своей странице в Facebook.
Этот артефакт был найден в наслоениях XVIII века, куда он, вероятно, попал из более ранних насыпей.
"Мы долго думали, чтобы это могло быть, но теперь знаем точно: софийская находка является накладной деталью большой золото-эмалевой иконы. Аналогичных икон в мире сохранились единицы, в частности, икона святого архангела Михаила в сокровищнице венецианского собора Сан-Марко", — рассказывает археолог.
К сообщению он прикрепил изображение иконы, где четко видно, что орнамент нимба архангела похож на тот, который нашли в Киеве.
"Обратите внимание на нимб архангела, он состоит из нескольких совмещенных накладок, украшенных перегородчатыми эмалями. Именно такую накладку от нимба теперь имеем и мы в Киеве. Представьте себе, какими драгоценностями была наполнена софийская ризница в ХІ-ХІІІ веках, если там хранился подобный шедевр", — подчеркнул Тимур Бобровский.
Напомним, в "Софии Киевской" археологи обнаружили уникальный энколпион (крест-реликторий). Находка может быть датирована в пределах первой половины XIII века.
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