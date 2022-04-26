"Знаменовал воссоединение с РФ": В Киеве демонтируют монумент возле Арки дружбы народов (видео)

"Знаменовал воссоединение с РФ": В Киеве демонтируют монумент возле Арки дружбы народов (видео)

В Киеве 26 апреля начали демонтировать бронзовую скульптуру двух рабочих на территории Арки дружбы народов. Этот монумент был установлен в 1982 году "на ознаменование воссоединения Украины с Россией".

Соответствующее решение накануне принял мэр столицы Виталий Кличко. А 26 апреля он сообщил, что демонтаж завершат в этот же вечер.

"Свое отношение к Украине россия "ознаменовала" варварским стремлением уничтожить наше государство и мирных украинцев", – сообщил мэр Киева в Сети.

"8 метров металла так называемой "дружбы двух народов" демонтируем. И что символично – когда скульптуру пытались поднять краном, отпала голова у российского рабочего…", – добавил Кличко.

Он также анонсировал демонтаж второй скульптурной композиции, установленной рядом.

Кличко добавил, что Киевсовет на ближайшем заседании переименует также Арку дружбы народов в Арку свободы украинского народа.

В планах столичных властей – демонтаж еще около 60 памятников, барельефов, знаков, связанных с "советщиной и россией". На переименование составлен и список более 460 улиц, объектов. Он обнародован на сайте КГГА. И до 1 мая будет продолжаться обсуждение с киевлянами.

Напомним, Кличко рашее уже анонсировал переименование Арки дружбы народов, кроме того, ее подсветят цветами украинского флага.

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