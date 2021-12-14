Знали личные данные и угрожали заблокировали карты: аферисты придумали новую банковскую аферу

Женщина добавляет, что аферисты были очень убедительны и поэтому она едва не потеряла 20 тыс. грн.

В Киеве женщина едва не стала жертвой банковских аферистов. Мошенники знали ее личные данные, счета и едва не выманили 20 тыс. грн.

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Об этом потерпевшая Анна Медведева сообщила в Facebook.

Требовали пройти идентификацию и угрожали заблокировать счета

Женщина рассказала, что аферисты работали очень правдоподобно и знали ее банковские данные. Так, потерпевшей две недели назад позвонили по телефону якобы из службы безопасности одного из банков и требовали пройти идентификацию лица по карточным счетам. Когда женщина поинтересовалась, не мошенники ли это, от нее потребовали прийти в банкомат и сделать то, что от нее требуют, иначе ее банковские счета будут заблокированы, а на все карты наложен штраф в размере 452 грн.

Также аферисты заявили, что для разблокирования карт женщине придется ехать в центральный офис банка в Днепр.

"Он сказал, что я могу пройти идентификацию в телефонном режиме. Для этого мне нужно будет сообщить ему приблизительные остатки по моим счетам и когда были последние транзакции. Он назвал мне все мои карты, не по номерам, но вид счета и карты назвал. То есть он знал мое ФИО, и какие у меня открытые карты", – говорит Анна Медведева.

Мошенники сказали перечислить деньги на другие счета

Однако из-за волнения женщина назвала неправильные суммы и тогда ей позвонил по телефону еще один "менеджер". Он сообщил, что она назвала неправильные данные, а чтобы это исправить, ей нужно подойти к банкомату. Когда женщина сообщила, что она сейчас не может это сделать, тогда "работник банка" заявил, что он блокирует счета клиентки и ей придется ехать в Днепр.

Тогда женщина подошла к банкомату и следовала указаниям "менеджера". Мужчина сказал ей снять с карты 8 тыс. грн и сразу положить их обратно. Потерпевшая усомнилась в указаниях, однако мужчина снова ее запугивал блокировкой счетов. В то же время клиентка банка уже не смогла зайти в онлайн-банкинг, потому что ее пароль был недействителен.

После этого уже третий "менеджер" сказал потерпевшей положить деньги не на свою банковскую карту , а на транзитный счет, который ей сейчас продиктуют. Тогда она сообразила, что это обман. Потерпевшая больше не отвечала на телефонные звонки мошенников.

Как все решилось

Впоследствии женщина обратилась в банк, где у нее были счета и в отделении сообщили, что это точно не их работники. Женщина добавляет, что аферисты были очень убедительны и поэтому она едва не потеряла 20 тыс. грн.

"Мне не дает покоя мнение, откуда мошенники знали, какие карты у меня открыты. А еще мне не дает покоя мысль о том, насколько все было хорошо подготовлено и реалистично", — подчеркнула Анна Медведева.

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