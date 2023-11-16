"Знакомый дал прокатиться": что известно о смертельном ДТП в Киеве с участием пьяной водительницы (фото)

14 ноября около 20:00 часов в Голосеевском районе Киева произошла авария с участием двух автомобилей. Предварительно полицейские установили, что на улице Старокиевская произошло встречное столкновение легковых автомобилей Audi и Toyota.

Об этом сообщает полиция Киева.

В результате происшествия от полученных травм 40-летний водитель и 39-летний пассажир автомобиля "Тойота" погибли. Другая водитель с места дорожно-транспортного происшествия скрылась.

Поиск участников события

Для установления ее местонахождение и задержания на территории столицы были ориентированы все наряды полиции. Во время проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий полицейские разыскали вторую участницу происшествия — водитель "Ауди", и выяснили детали правонарушения.

Смертельное ДТП в Голосеевском районе. Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Установлено, что за некоторое время до столкновения знакомый женщины позволил ей прокатиться на авто зная, что она находилась под хмельком. После ДТП мужчина и женщина скрылись с места происшествия.

Как выяснили полицейские, в июне этого года суд лишил нарушительницу права управления транспортными средствами за нарушение правил дорожного движения, а именно — управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Что им грозит

Фигуранткой оказалась 20-летняя местная жительница. Следователи задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. У женщины отобран биологический материал с целью установления возможной степени опьянения.

Столичные следователи за процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры сообщили задержанным о подозрении по ч. 4 ст. 286-1 — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения и по ч. 1 ст. 382 — неисполнение судебного решения Уголовного кодекса Украины. Ей грозит лишение свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от семи до десяти лет.

Смертельное ДТП в Голосеевском районе. Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

34-летний мужчина также задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении по ст. 287 Уголовного кодекса Украины – допуск к управлению транспортным средством лица, находящегося в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с ответственностью за техническое состояние или эксплуатацию транспортных средств, сроком до трех лет или без такового

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства и причины происшествия.

Напомним, в Обухове маршрутка с пассажирами влетела в грузовик. В результате ДТП травмы получили двое пассажиров, их госпитализировали.

Читайте также: