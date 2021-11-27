Знакомились с пострадавшими через Telegram: в Киеве задержана группа лиц за разбойные нападения

Знакомились с пострадавшими через Telegram: в Киеве задержана группа лиц за разбойные нападения

Грабители договаривались о встрече на квартире, затем угрожали расправой, применением оружия и заставляли отдать все деньги.

В Киеве оперативники задержали группу лиц за разбойные нападения.

В полицию Днепровского района столицы обратился мужчина, который сообщил, что неизвестные под угрозой применения оружия завладели его денежными средствами.

Об этом сообщает Департамент уголовного розыска Национальной полиции Украины.

Через некоторое время к сотрудникам полиции обратился другой мужчина с аналогичным сообщением.

В ходе реализации оперативной информации сотрудники следственного отдела и отдела криминальной полиции Днепровского УП совместно с управлением уголовного розыска и управлением уголовного анализа с использованием возможностей других оперативных подразделений ГУ ЧП в Киеве установили причастных лиц и задержали их.

Национальная полиция Украины

Выяснилось, что злоумышленники через интернет-мессенджер Telegram знакомились с потерпевшими, договаривались о встрече на съемной квартире, после чего угрожали физической расправой, применением оружия и заставляли отдать все денежные средства.

В настоящее время злоумышленники задержаны в порядке 208 УПК Украины, осуществляется проверка на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.

Напомним, в Киевской области банда злодеев связывала хозяев, накрывала им лицо подушками и грабила дома. Грабителей удалось задержать. Преступниками оказались киевляне 36, 24 и 41 года.

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