Зимние каникулы в школах Киева будут в два раза длиннее в этом году

Зимние каникулы будут длиться месяц из-за полномасштабной войны в Украине.
Зимние каникулы в школах Киева в этом году начнутся по графику — 26 декабря, однако продлятся дольше, чем обычно — до 27 января.
В случае чрезвычайной ситуации в столице часть учебных заведений будет использоваться для работы пунктов обогрева, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
В этот период школы будут отапливаться в минимальном режиме, чтобы поддерживать систему отопления. Учителя могут по желанию уйти в оплачиваемый отпуск во время каникул.
Учебный год продлится в киевских школах до 1 июля — согласно закону.
Напомним, стабилизационные отключения света в Украине в ближайшее время отменять не будут. В ДТЭК говорят, что с ними нужно научиться жить, ведь армия РФ повредила уникальное энергетическое оборудование, которое невозможно отремонтировать или заменить.
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