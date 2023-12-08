Зимние каникулы Киевской области: когда школьники будут отдыхать

В школах Киевской области зимние каникулы в образовательных учреждениях начнутся в разное время и продлятся от двух до трех недель.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации.

"Сроки зависят от сложившейся структуры учебного года в каждом отдельном заведении", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 45 общин начнут каникулы от 25 декабря. 24 общины планируют учиться до 29 декабря, поэтому каникулы в их школах начнутся с 1 января 2024-го.

В 341 школе области каникулы будут длиться две недели, 286 учебных заведений будут отдыхать в течение трех недель. В КГГА объясняют, что увеличенная продолжительность зимних каникул связана с тем, что часть общин не проводила осенних каникул.

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Как сообщалось, в Украине с января увеличится зарплата у учителей. В Украине увеличили образовательную субвенцию на 15,5 млрд грн. Основная часть денег уйдет на зарплату учителям.

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