"Зима будет очень сложной": Кличко призывает жителей Киева подготовиться к возможным экстремальным ситуациям

Власти Киева рассматривают все возможные сценарии и критические ситуации, которые могут произойти в следующем отопительном сезоне. Потому готовится к нему тщательно.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, говорится на сайте КГГА.

"Будет очень непростая зима. Агрессор постоянно пытается разрушить нашу критическую инфраструктуру. И планы у него не изменились. Россияне совершают геноцид украинского народа. Мы понимаем, что сейчас противовоздушная оборона стала мощнее. Наши защитники сбивают почти все летящее от врага в сторону столицы. Впрочем, мы должны быть готовы к разным ситуациям. Город выделил средства на подготовку к зиме. Коммунальщики усиленно работали и работают. И сейчас Киев готов к отопительному сезону где-то на 80%. И мы продолжаем готовиться", — говорит мэр Киева.

Кличко сообщил, что в столице завершили гидравлические испытания сетей. На аварийных и поврежденных участках теплосетей были заменены трубы. Город создает запас топлива для ТЭЦ, продолжает закупать необходимое оборудование, в том числе и генераторы, и получает помощь от иностранных партнеров.

"Также призываю жителей столицы подготовиться к возможным экстремальным ситуациям. Позаботиться об автономных источниках питания, теплой одежде и т.д. Мы и дальше будем пытаться в самые сжатые сроки ликвидировать последствия ударов врага. Готовим к работе также и пункты обогрева. Впрочем, подготовиться нужно всем. Прошлая зима нас этому уже научила", – подчеркнул Кличко.

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщил, что россияне могут продолжать обстреливать ракетами украинские города, включая Киев. Удары враг может направлять против мирной гражданской инфраструктуры как энергетической, так и против жилых и социальных объектов.

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