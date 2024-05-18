Жуткое ДТП в Киеве: погиб полуторагодовалый ребенок (фото)

Один из водителей выехал на встречную полосу.

В Днепровском районе Киева произошло тройное ДТП. В результате аварии погиб полуторагодовалый ребенок.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.

Как установили правоохранители, 39-летний водитель BMW, двигаясь по Броварскому проспекту, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Changan. От удара водитель Changan потерял курсовую устойчивость и столкнулся с ехавшим во встречном направлении Chevrolet Aveo.

В результате столкновения погибла полуторагодовалая девочка, находившаяся в Chevrolet Aveo. Водитель и беременная пассажирка Chevrolet Aveo получили травмы. Их госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Фото: ГУ НП в Киевской области

Полицейские задержали водителя BMW, алкотестер Drager показал, что мужчина на момент ДТП был трезв.

Следователи полиции Киева возбудили уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Читайте также: