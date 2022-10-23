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Жуткое ДТП на Печерске в Киеве: машины смяло, виновник скрылся с места происшествия (фото, видео)

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Жуткое ДТП на Печерске в Киеве: машины смяло, виновник скрылся с места происшествия (фото, видео)

Фото: Обозреватель

Как сообщают очевидцы, водитель Mercedes устроил ДТП и скрылся с места происшествия.

В Киеве вечером 23 октября на бульваре Леси Украинки, в районе станции метро "Печерская", произошло жуткое ДТПстолкнулись три легковушки. По предварительной информации, пострадали три человека, среди них ребенок.

Как сообщают очевидцы в Сети, вероятный виновник аварии, находившийся за рулем автомобиля Mercedes, скрылся.

В результате столкновения машины смяло. На месте происшествия работают медики, спасатели и полиция. Официальной информации по ДТП пока нет. Обстоятельства и причины аварии устанавливают правоохранителями.

© Обозреватель
Фото: Обозреватель
© Обозреватель
Фото: Обозреватель
© Обозреватель
Фото: Обозреватель
© Обозреватель
Фото: Обозреватель
© Обозреватель
Фото: Обозреватель
Фото: dtp.kiev.ua / ©
Фото: dtp.kiev.ua

Напомним, днем 23 октября в Киеве водитель BMW насмерть сбил коммунальщика, стоявшего на зеленой зоне. Виновник ДТП был трезв и не справился с управлением. Вероятно, мужчина "летел" на высокой скорости.

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