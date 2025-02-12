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Жуткий момент удара по Киеву попал на видео

Жуткий момент удара по Киеву попал на видео

Момент удара по Киеву 12 февраля/Скриншот с видео

В частности, на одном из роликов видно поврежденное учебное заведение.

Момент ракетного удара по Киеву 12 февраля попал на видео с камер наблюдения. На кадрах видны попадания, пожар и слышен громкий взрыв.

Соответствующие ролики появились в местных телеграм-каналах.

На одном из видео зафиксировано уже горящее многоэтажное здание. В какой-то момент раздается громкий взрыв и загорается пламя позади этого здания.

На другом ролике зафиксирован, как сообщается, момент попадания ракеты, из-за чего было повреждено учебное заведение в Оболонском районе. В нем выбило окна. На кадрах гремит взрыв, после которого в помещении включается сообщение о пожаре.

Жуткое видео ракетного удара по Киеву

Жуткое видео ракетного удара по Киеву

Напомним, российские войска в ночь на 12 февраля нанесли ракетный удар по Киеву. Из-за атаки по Оболонскому району погиб человек, есть пострадавшие. В разных районах столицы зафиксированы разрушения.

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