Жуткая история в Киеве: мужчина устроил стрельбу и покончил с собой

По информации правоохранителей, стрельба произошла в Подольском районе столицы.

В Киеве произошло чрезвычайное событие: мужчина зашел в офисное здание, открыл огонь, ранил женщину, а затем уехал на Северный мост и прыгнул в реку.

Об этом пишет полиция Киева.

"Предварительно установлено, что в помещение вошел 39-летний местный житель, который несколько раз выстрелил из оружия в работницу компании, после чего с места совершения преступления скрылся", — сообщили в полиции.

В результате происшествия 53-летняя пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение с ранениями лица и тела.

После нападения он сел в машину, доехал до Северного моста, оставил автомобиль и прыгнул в воду.

"В Службу спасения "101" поступило сообщение, что человек, вероятно, прыгнул с Северного моста", — сообщили в ГСЧС.

Прибывшие на место спасатели обнаружили тело мужчины на поверхности воды, примерно в 50 метрах от берега.

"С помощью специального оборудования водолазы извлекли тело из воды и передали следственно-оперативной группе", — добавили в ГСЧС.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия и мотивы мужчины.

Напомним, в Киеве 13-летней девушке провели сложную операцию на желудке из-за редкого заболевания. Она в течение 5 лет проглатывала свои волосы, из-за чего в желудке сформировался трихобезоар — камень из волос, занимавший почти весь орган.

Читайте также: