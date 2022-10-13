Журналиста Михаила Ткача сбила машина в Киеве: "водитель ВАЗа нажал на газ передо мной"

По словам журналиста, водитель нажал на газ перед пешеходным переходом.

Украинского журналиста-расследователя Михаила Ткача утром 13 октября сбила машина на пешеходном переходе в Киеве. Он получил ушибы.

Об этом Ткач сообщил на своей странице в Facebook.

"Я не склонен связывать этот случай с профессиональной деятельностью, но и водителя ВАЗа, который нажал на газ перед пешеходным и передо мной тоже сложно понять", – написал журналист.

Он поблагодарил полицейских и медиков, которые сработали "как часы".

Напомним, в Одессе вчера, 12 октября, пьяный водитель нарушил ПДД и устроил погоню с полицией. Видео под названием "GTA San Odessa или преследование пяти звезд" показал Алексей Белошицкий.

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