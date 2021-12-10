ЖК "Синергия Сити" – жилой комплекс года по версии премии IBuild от Конфедерации строителей Украины

Ирпенский многофункциональный ЖК "Синергия Сити" победил в номинации "Жилой комплекс года" одного из самых престижных профессиональных знаков отличия — премии Ibuild-2021 от Конфедерации строителей Украины. Церемония награждения победителя состоялась 8 декабря в отеле InterContinental Kyiv. Событие объединило всех ведущих игроков отечественного рынка недвижимости.

IBuild — главная строительная премия Украины, отмечающая лидеров отрасли, лучшие строительные и девелоперские компании и лучшие объекты текущего года. Награда основана на объективности оценки и принципиальных критериях отбора номинантов: достоинства, честности и профессионализма. Победа в одной из номинаций IBUILD является свидетельством качества, надежности и ответственности участников строительного рынка.

Таким критериям полностью отвечает известный в столичном регионе застройщик — Строительная группа "Синергия", о чем свидетельствует победа ее флагманского проекта "Синергия Сити" в одной из самых престижных номинаций профессиональной награды. И речь не только о высокой оценке от коллег и отраслевых экспертов, но и от потребителей, голосовавших за номинантов.

«Мы гордимся, что благодаря продуманной эколосреде, богатой внутренней инфраструктуре и комфортной локации на курорте, наш «город в городе» получил самую высокую оценку экспертов!

В Синергии Сити мы создаем современную городскую среду с множеством сценариев для жизни, общения, празднования приятных моментов и отдыха. Первая весомая победа комплекса в профессиональной премии от КБУ вызывает гордость за наши решения и воплощающую их команду. Спасибо за признание и продолжаем и дальше упорно работать над знаковым проектом Синергии», — поделился во время вручения Игорь Оверко, директор Строительной группы «Синергия».

В течение 11 лет Строительная группа Синергия создает комфортную среду в киевском пригороде. Все свои проекты девелопер создает на основе собственных стандартов Синергии. Уютные дворы-парки с продуманной навигацией, современные детские площадки, образовательное пространство, квартиры с большими окнами, собственная обслуживающая компания – вместе эти элементы делают кварталы Синергии такими комфортными для жизни.

Эти стандарты и опыт на рынке стали основой для проектирования и реализации масштабного проекта – флагманского жилищного комплекса бизнес-класса "Синергия Сити". Это один из самых масштабных и инновационных проектов жилой недвижимости в Киевской области. Его концепцию "жизни как на курорте" разработало ведущее маркетинговое агентство Fedoriv, известное продвижением таких брендов, как "Розетка", "Дія", "Фокстрот", "Wog".

Комплекс расположен в курортной зоне Ирпеня – вблизи живописной реки с набережной, прекрасно обустроенной для любых нужд. Для утренних и вечерних пробежек или прогулок на велосипеде – дорожки для бегунов и велосипедистов. Для прогулок на свежем воздухе, зимних лыж и осенних фотосессий – гектары леса. На территории комплекса тоже будет достаточно зелени. В проект входят 5 км променада везде всю территорию комплекса. В пешей доступности для жителей уже есть футбольное и волейбольное поля, боксерский ринг, скейт-парк.

При проектировании комплекса использовали современные архитектурные приемы, например разноэтажную застройку: перепады высоты создают ощущение открытого пространства и свободы, а в квартиры и дворы проникает больше солнечного света.

В комплексе воплощают концепцию "город в городе". На территории будет находиться собственный торговый центр и более 500 магазинов для шопинга: жители смогут найти абсолютно все, что нужно для повседневной жизни. Любимое кафе со свежими булочками, салон с отличными парикмахерами, не нужно будет ехать в город за бутылкой хорошего вина. Также проектом предусмотрено строительство нескольких детских садов и школы-лицея Синергия с собственным бассейном. Детям не придется ездить в другой район, чтобы получить внимательный уход и образование.

В "Синергии Сити" делают акцент на безопасности и комфорте будущих жителей. Здесь разумные решения во всем от системы видеонаблюдения, которой жители управляют со смартфона, до инклюзивных входных групп и экологических решений в освещении придомовой территории. А каждая квартира интегрирована с системой безопасности AJAX, позволяющей управлять охраной и удаленно настраивать ее с помощью смартфона.

Цель БГ "Синергия" — не просто построить качественные дома, но и сформировать комфортное окружение для жизни и отдыха. Компания делает акцент на сценариях жизни, формировании "сообщества счастливых людей" через общение и добрососедство. Будут достигать этого приемами ландшафтного дизайна, продуманного благоустройства и организации досуга для жителей. Ведь сейчас инвесторы покупают не просто квадратные метры. Для них важно и окружение, и то, с кем они его разделяют. Поэтому в компании ответственно подходят к выбору арендаторов коммерческих площадей, выбирают стабильные, экологические решения для внутренней инфраструктуры, проводят мероприятия и праздники в жилом комплексе, чтобы создавать для обитателей атмосферу добрососедства.

Кроме строительства ЖК «Синергия Сити», Строительная группа продолжает реализацию других проектов в Ирпене. А в этом году компания начала реализовывать проект в Дарницком районе столицы, где стартовало строительство жилого комплекса комфорт-класса "Синергия Киев".