ЖК "Ривьера — 3": жизнь в 7 минутах от центра города

Многие мечтают о том, чтобы жить там, где чистый воздух, много деревьев и зон отдыха, при этом иметь под рукой всю необходимую инфраструктуру в пешей доступности и быстро добираться до центра Киева.
Status Group построил ЖК “Ривьера — 3” специально для тех, кто мечтает иметь именно такое жилье.
На территории жилого комплекса есть всё необходимое
Придерживаясь формулы современной европейской жизни, Status Group учли все необходимое для комфортных условий.
- Комплекс расположен возле Днепра, 100 метров до станции метро Славутич
- Зеленая зона на придомовой территории для прогулок и отдыха
- Парковка рядом с каждым домом
- Детский сад
- Социальная инфраструктура
- Магазины с одеждой и продуктами
- Медицинский сервис
- Атмосферная архитектура и современная планировка
“Статус Групп” благодаря многолетнему опыту на рынке строительства, учитывают и анализируют все пожелания своих клиентов. Это помогает делать каждый новый жилой комплекс еще более уютным и комфортным. Так, “Ривьера — 3” по праву может считаться еще более усовершенствованной версией ранних “Ривьер”.
“Тут мечты про жилье становятся реальностью” — так говорит компания-девелопер про ЖК “Ривьера — 3”.
Недвижимость на территории комплекса
Следуя современным параметрам обустройства жизни в комплексах, Status Group добавили на территорию не только жилые объекты, но и коммерческие.
- Отдельные офисы
- Этажи под офисы
- Бизнес-центр
- Цокольные этажи в жилых домах
- Территории под фитнес-комплексы, магазины, бутики, рестораны.
Всё это помогает сделать жизнь в комплексе более локальной, продуманной и мобильной. Люди могут ходить на работу, которая будет находится в 5-ти минутах от дома, что очень удобно и выгодно с точки зрения экономии денег и времени — Status Group позаботились даже об этом. А также могут открыть свой собственный бизнес, пользуясь выгодными предложениями об аренде и покупке коммерческих территорий.
Загородная жизнь в этом ЖК
Жизнь в комплексах от Status Group всегда имеет свою атмосферу и уют. Говоря о ЖК “Ривьера — 3”, сразу вспоминается свежий воздух, зелень вокруг, река, птицы поют, и всё это в столице, в комплексе с огромным количеством современных удобств. В пешей доступности можно устроить пикник у озера или побегать с собакой — всё что угодно.
Status Group постарались для Вас сделать жилье Вашей мечты и у них это получилось!