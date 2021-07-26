ЖК "Ривьера — 3": жизнь в 7 минутах от центра города

Многие мечтают о том, чтобы жить там, где чистый воздух, много деревьев и зон отдыха, при этом иметь под рукой всю необходимую инфраструктуру в пешей доступности и быстро добираться до центра Киева.

Status Group построил ЖК “Ривьера — 3” специально для тех, кто мечтает иметь именно такое жилье.

На территории жилого комплекса есть всё необходимое

Придерживаясь формулы современной европейской жизни, Status Group учли все необходимое для комфортных условий.

Комплекс расположен возле Днепра, 100 метров до станции метро Славутич

Зеленая зона на придомовой территории для прогулок и отдыха

Парковка рядом с каждым домом

Детский сад

Социальная инфраструктура

Магазины с одеждой и продуктами

Медицинский сервис

Атмосферная архитектура и современная планировка

“Статус Групп” благодаря многолетнему опыту на рынке строительства, учитывают и анализируют все пожелания своих клиентов. Это помогает делать каждый новый жилой комплекс еще более уютным и комфортным. Так, “Ривьера — 3” по праву может считаться еще более усовершенствованной версией ранних “Ривьер”.

“Тут мечты про жилье становятся реальностью” — так говорит компания-девелопер про ЖК “Ривьера — 3”.

Недвижимость на территории комплекса

Следуя современным параметрам обустройства жизни в комплексах, Status Group добавили на территорию не только жилые объекты, но и коммерческие.

Отдельные офисы

Этажи под офисы

Бизнес-центр

Цокольные этажи в жилых домах

Территории под фитнес-комплексы, магазины, бутики, рестораны.

Всё это помогает сделать жизнь в комплексе более локальной, продуманной и мобильной. Люди могут ходить на работу, которая будет находится в 5-ти минутах от дома, что очень удобно и выгодно с точки зрения экономии денег и времени — Status Group позаботились даже об этом. А также могут открыть свой собственный бизнес, пользуясь выгодными предложениями об аренде и покупке коммерческих территорий.

Загородная жизнь в этом ЖК

Жизнь в комплексах от Status Group всегда имеет свою атмосферу и уют. Говоря о ЖК “Ривьера — 3”, сразу вспоминается свежий воздух, зелень вокруг, река, птицы поют, и всё это в столице, в комплексе с огромным количеством современных удобств. В пешей доступности можно устроить пикник у озера или побегать с собакой — всё что угодно.

Status Group постарались для Вас сделать жилье Вашей мечты и у них это получилось!

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