ЖК Great: пять причин поселиться в новостройке на первой линии Днепра

Какие преимущества дает жизнь на берегу главной реки столицы.

За последнее десятилетие облик рынка первичной недвижимости Киева изрядно изменился. В него пришли новые тренды, архитектурные тенденции, концептуальные решения. Некогда почти безраздельно правивший балом эконом-класс сегодня почти полностью вытеснен комфорт-классом, а сам новый «царь рынка» с небольших проектов точечной застройки заметно сместился в сторону крупных многофункциональных ЖК. Открылись для освоения новые перспективные локации – например, территории бывших промышленных зон.

В то же время, покупательские предпочтения остаются практически неизменными. Долгие годы уверенное лидерство в структуре спроса удерживают два ключевых критерия: цена и локация. И если с первым все более-менее очевидно, то местоположение жилья – понятие куда более комплексное. Оно включает и удобство транспортного сообщения, и то, насколько развита окружающая инфраструктура района, и конечно же, близость рекреационных зон – парков и водоемов.

Последняя составляющая за полтора года карантинных ограничений и периодических локдаунов стала актуальной как никогда прежде. Причины понятны: тренд на удаленную работу и регулярное ограничение доступного спектра отдыха и досуга усилили запрос на место рядом с домом, где можно комфортно провести время в окружении природы. Тем не менее, жизнь рядом с зеленью и водой всегда имела ряд других важных преимуществ. Что двигает киевлянами, стремящимися поселиться на первой линии, разберем в вместе с жилым комплексом Great, который девелоперы IB Alliance и РИЕЛ строят на Днепровской набережной столицы.

Вид из окна

Если спросить человека о причинах, по которым он хочет жить у воды, одной из первых тот наверняка назовет вид, открывающийся из его окна. И это неудивительно: то, что мы видим из своей квартиры, для самочувствия не менее важно, чем то, что находится внутри. Водная гладь в этом смысле вне конкуренции: исследования показывают, что вид воды снижает индекс стресса по шкале Кесслера – классической системе распознавания психологических расстройств.

Естественно, в ЖК Great такую важную особенность как близость к воде не оставили без внимания. Дома этого жилого квартала, три из которых уже введены в эксплуатацию, расположили особым образом. Первая линия зданий, которую от воды отделяют всего 90 метров, минимально перекрывает обзор второй, и большинство квартир в ЖК видовые. А чтобы ничто не мешало виду на Днепр и все главные достопримечательности правого берега, окна сделали панорамными.

Экология и здоровье

Рядом с любым крупным водоемом в городских условиях воздух всегда качественнее, чем в других местах. За счет испарения воды река является своего рода огромным природным увлажнителем, «прибивающим» пыль и другие вредящие дыхательной системе человека частицы.

А зеленые зоны, расположенные рядом с водой, усиливают фильтрацию воздуха. Деревья насыщают его кислородом и поглощают углекислый газ, что особенно важно в условиях загазованной столицы.

Отдых и спорт

Рекреационной инфраструктуре вокруг ЖК Great есть чем похвастать в сравнении с другими районами столицы. Через дорогу от новостроек расположилась Греческая набережная – отличное место для вечерних прогулок. В пешей доступности находится парк «Вербовый Гай» с пляжем, продолжается обустройство парка «Берковщина». Своим парком и пляжами привлекает и озеро Тельбин, среди прочего горячо любимое еще и рыбаками.

Такое соседство открывает те самые возможности, которые стали особо востребованы в постковидную эпоху – чтобы было где позагорать или искупаться летом, погулять, заняться физической активностью или, в конце концов, просто выпить кофе в приятной обстановке.

Хотя внутри самого жилого комплекса тоже будет чем заняться. Посреди нового квартала появится свой арт-парк с ландшафтным дизайном, зонами отдыха и детскими площадками. А спортивная инфраструктура во дворе представлена мини-стадионом, велодорожками и тренажерами.

Многофункциональная городская среда

Но не только это ЖК Great предлагает на своей территории. Как проект формата «город в городе», он призван дать своим жителям почти все необходимое в повседневной жизни.

Поэтому вместе с новыми домами здесь появится торгово-офисный центр с супермаркетом и офисный комплекс, подземный и наземный паркинги, объединенная с детсадом начальная школа и еще один встроенный детсад. Само собой, не обойдется без традиционных для современных жилых кварталов магазинов, кафе и сервисов на первых этажах домов.

Инвестиционная привлекательность

И если подобным разнообразием инфраструктуры пока еще могут похвастать только некоторые столичные новостройки, то привлекательность вложений в них – черта, присущая уже почти всей киевской недвижимости на берегу Днепра. По данным риэлторов, квартиры с видом на воду могут стоить на четверть дороже жилья, аналогичного во всем остальном. При этом они обычно более востребованы покупателем на вторичном рынке и быстрее дорожают с течением времени.

Не стоит также забывать, что при вложениях на этапе строительства (помимо трех введенных домов сейчас в ЖК Great возводятся все десять оставшихся) капитализация недвижимости увеличивается пропорционально стадии ее готовности. Так, при старте продаж в декабре 2018 года квадратный метр в жилом комплексе стоил от 17 820 грн, или около 645 долларов по актуальному тогда курсу. Сегодня минимальная цена «квадрата» от застройщика составляет уже 24 600 грн, или примерно 930 долларов. Таким образом, меньше чем за три года первые покупатели квартир выиграли в цене более 40% и, очевидно, выиграют еще в дальнейшем. Особенно с учетом расположения на первой линии Днепра: в таких условиях видовые характеристики ЖК останутся неизменными независимо от дальнейшего развития городской среды.

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