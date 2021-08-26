Жизнь спасли 3 сантиметра до бордюра: в Киеве глава ОСМД набросился на подростка, который возвращался домой: видео

Жизнь спасли 3 сантиметра до бордюра: в Киеве глава ОСМД набросился на подростка, который возвращался домой: видео

14-летний парень забыл магнит к калитке и был вынужден перелезать через забор.

На Русановке в Киеве глава ОСМД набросился на подростка, который возвращался домой.

Об этом сообщает паблик "Останови Лося" в Facebook.

Управляющий Объединением совладельцев многоквартирного дома заметил подростка, который перелезал через забор на территории многоэтажки. 14-летний парень забыл магнит к калитке, поэтому был вынужден лезть через забор. Мужчина с размаху толкнул подростка, а тот упал на землю.

"Вот как встречает управляющий ОСМД Вадим Ф. (Киев, проспект Соборности, 30а) жителей соседнего дома, а именно моего 14-летнего сына, который идет домой. Его счастье, что осталось в запасе 3 см, которые спасли жизнь. Спасибо всем неравнодушным соседям, людям, врачам скорой помощи, полиции и прибывшему наряду... Человек ответит за содеянное ", — написала мать пострадавшего парня.

Мама подростка отметила, что все участники происшествия, произошедшего 19 августа, знакомы более двух лет.

А вот и шок видео и тема для обсуждений подъехала. Вердикты будут, господа эксперты? "Вот как встречает управляющий ОСМД Русановская башня Федорюк Вадим Леонидович (Киев, проспект Соборности 30а) жильцов соседнего дома, а именно моего 14-летнего сына идущего домой. Его счастье что осталось в запасе 3 см, Которые спасли жизнь. Спасибо всем НЕ безразличным соседям, людям, врачам скорой помощи, полиции и прибывшему наряду ... Человек ответит за содеянное... А вы друзья соседи обратите внимание что оказывается даже в собственном дворе возле своего же дома стало совсем НЕ безопасно ... берегите ваши семьи сразу отвечу на вопрос: зачем перелезали через забор и куда — забыл магнит к калитке... шёл домой, в свой двор, территория НЕ частная, многоэтажные дома рядом (Соборности 30 и Соборности 30а) имеют один двор. Все участники события которое случилось 19.08.2021 знакомы около 2 лет. " (С) Опубликовано Зупини_Лося Среда, 25 Августа 2021

Напомним, в Днепре пьяный отчим зарезал пасынка. Мужчина набросился на парня с двумя ножами. Тело сына нашла его мать и сообщила в полицию.

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