Жизнь победит: в центре Киева расцвели 100 тысяч тюльпанов (фото)

Цветы радуют глаз на Майдане Незалежности, возле здания МИД и на территории Софии Киевской.
В центре Киева расцвели 100 тысяч тюльпанов как символ Небесной Сотни: на Майдане Незалежности, у здания МИД и на территории Софии Киевской.
Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, говорится на сайте КГГА.
"Сегодня они как напоминание того, что наша война длится уже не один год. И во время активного противостояния эти цветы воспринимаются по-особому, они как будто говорят: "Жизнь победит!" — подчеркнул Поворозник.
Отметим, в ноябре 2021 года в центре города высадили 100 тысяч тюльпанов в честь Героев Небесной Сотни. Тюльпаны предоставил Почетный Консул Украины в Амстердаме Эмиэль де Севрен Жаке.
Напомним, последняя неделя месяца, 25 апреля — 1 мая, в Украине будет теплой, но дождливой.
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