Жизнь не остановить: сколько детей родилось в Киеве с начала широкомасштабного вторжения рф

С 24 февраля 2022 года в Киеве поженились 46 170 пар.

В Киеве за 700 дней полномасштабного вторжения женились 46 170 пар и родились 34 994 младенца.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в Facebook.

Так, с 24 февраля 2022 года в Киеве поженилось 46 170 пар. Несмотря на воздушные тревоги и ракетные обстрелы, в роддомах и хранилищах родилось 34 994 младенца. Из них – 17 969 мальчиков и 17 025 девушек. Среди новорожденных – 685 двоен и шесть троен.

Николай Поворозник пожелал новорожденным и их родителям здоровья, а созданным семьям – любви и согласия и всем нам – Победы!

Напомним, стало известно, какие имена жители Киева давали своим детям в 2023 году: есть даже Люцифер и Афина-Пенелопа.

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