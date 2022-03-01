Как бы то ни было, мы своих друзей не бросаем!

В Украине собаки, кошки и другие домашние животные вынуждены страдать вместе с украинцами из-за вторжения России.

Трогательные фото из киевского метро опубликовали в Сети.

"Как бы то ни было, мы своих друзей не бросаем!" – пишут под снимками.