Живет в труднодоступных местах: в Чернобыльском заповеднике заметили величественную птицу (фото)

Большие белые цапли гнездятся колониями в камышовых зарослях устья реки Припять.
Возле Чернобыля заметили величественную птицу, проживающую в труднодоступных местах.
Большая белая цапля (Ardea alba) – обычная птица Чернобыльского заповедника.
Об этом говорится в сообщении Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.
Здесь цапли гнездятся колониями в камышовых зарослях устья реки Припять. Такие места – труднодоступны. Колонии насчитывают от 7 до 20 пар.
Весной самка откладывает до шести яиц. Птенцы появляются в начале мая.
Питаются птицы мелкой рыбой, лягушками, мелкими грызунами и насекомыми.
После окончания гнездового сезона уборки скапливаются на водно-болотных территориях, где много пищи. Некоторые особи задерживаются в заповеднике до конца декабря. Особенно в те годы, когда водоемы частично покрыты льдом. Когда же лед покрывает всю водную поверхность, белые цапли улетают на юг.
Напомним, ранее в Чернобыльском заповеднике заметили редких птиц — пару орланов-белохвостов.
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