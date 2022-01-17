Живет в труднодоступных местах: в Чернобыльском заповеднике заметили величественную птицу (фото)

Большие белые цапли гнездятся колониями в камышовых зарослях устья реки Припять.

Возле Чернобыля заметили величественную птицу, проживающую в труднодоступных местах.

Большая белая цапля (Ardea alba) – обычная птица Чернобыльского заповедника.

Об этом говорится в сообщении Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Здесь цапли гнездятся колониями в камышовых зарослях устья реки Припять. Такие места – труднодоступны. Колонии насчитывают от 7 до 20 пар.

Весной самка откладывает до шести яиц. Птенцы появляются в начале мая.

Питаются птицы мелкой рыбой, лягушками, мелкими грызунами и насекомыми.

После окончания гнездового сезона уборки скапливаются на водно-болотных территориях, где много пищи. Некоторые особи задерживаются в заповеднике до конца декабря. Особенно в те годы, когда водоемы частично покрыты льдом. Когда же лед покрывает всю водную поверхность, белые цапли улетают на юг.

Напомним, ранее в Чернобыльском заповеднике заметили редких птиц — пару орланов-белохвостов.

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