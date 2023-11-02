Живьем сожгли родного племянника: на Киевщине будут судить супругов (фото)

На Киевщине будут судить супруги, которые заживо сожгли 26-летнего племянника из-за долга.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

Расследованием установлено, что в июне текущего года обвиняемые остановили автомобиль, в котором находился племянник мужчины. Оказывая психологическое давление, они заставили его залезть в багажник их автомобиля.

"Парня привезли в одно из сел Обуховского района, где во дворе дома ему связали руки и ноги, в то же время не лишили возможности передвигаться. В дальнейшем заставили пройти на поляну недалеко от домовладения. Там мужчина передал жене заранее приготовленную канистру с бензином, из которой она облила племянника и подожгла. От полученных травм потерпевший умер", — сообщил в прокуратуре.

В момент убийства на месте преступления находился знакомый супругов, который не был осведомлен в преступных намерениях обвиняемых. Последние после убийства позвали еще одного мужчину, чтобы он помог им увезти тело в поле. Там они его зарыли и попросили свидетелей не рассказывать никому об убийстве.

В суд также направлены обвинительные акты в отношении двух указанных лиц по факту сокрытия преступления.

По ходатайству прокуратуры обвиняемые в убийстве находятся под стражей.

Напомним, 3 октября стало известно, что в Киеве военнослужащий ВСУ застрелил двух других военных. По информации САП, военнослужащие одной из частей Киева в ночь на убийства распивали алкоголь и между ними возник конфликт.

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