Живая девушка на борде и говорливое кресло: Эпицентр креативно приглашает на открытие Центра Мебели/Галерей Деко

Сеть торговых центров «Эпицентр» разработала необычную рекламу под открытие уникальной коллаборации двух направлений: Центра мебели и галерей Деко.

Кресло, которое говорило к прохожим и билборд с живой девушкой на кресле, которая пила кофе, были замечены в Киеве возле станций метро и на ул. Берковецкой.

Кресло, путешествующее Киевом, появляется случайно в людных местах столицы, его замечают и в парках и возле метро. На нем можно удобно посидеть и даже поговорить с ним. А в четверг в этом же кресле на билборде высотой 4 метра сидела девушка и пила утренний кофе.

Говорящее кресло и живой борд приглашают киевлян и гостей столицы на открытие реформатов Центра Мебели и галерей Деко, которое состоится 11 и 12 сентября в Эпицентре на ул. Берковецкая, 6-В.

Компания впервые предложит покупателям совершенно новый потребительский опыт приобретения товаров для дома: с современными шоу-румами, масштабной зоной проектирования и digital-сервисами.

«Мы удивляем не только рекламой, мы готовы удивить наших клиентов ассортиментом и новым решением совместить мебель и декор в Эпицентре. Придя в обновленные галереи Деко и Центр Мебели, покупатель сможет полностью окунуться в желанную атмосферу домашнего уюта и увидеть готовые композиционные решения для обустройства своего дома. Уверена, что такой проект коллаборации понравится нашим посетителям», - рассказала Chief Marketing Officer компании «Эпицентр К» Ирина Шинкаренко.

В общем обновленные Галереи Деко разместятся на втором этаже торгового центра площадью 6400 кв. м и представят около 85 000 артикулов товаров. В департаменте посуды особого внимания заслуживает зона изысканного фарфора ведущих производителей мира, в том числе из Японии. Среди отдельно выделенных зон следует отметить первую в сети арома-студию, где в бутиках представлен большой ассортимент арома-продукции для дома. А также крупнейшую в сети Sleep-студию, где после приобретения кровати покупатель может сразу же выбрать матрас, подушку, одеяло или постельное белье.

В Центре Мебели представлены 4000 артикулов на 6000 кв. м площади. Здесь начала работу абсолютная новая зона проектирования мебели. В ней реализовано эргономичное пространство с расширенным выбором образцов продукции и новым программным обеспечением, что позволит существенно ускорить процесс проектирования, в том числе без привлечения дизайнеров.

Среди других новинок в реформате - значительное расширение сервиса изготовления мебели под заказ и новая выставка стульев и кресел. В последней появились новые game-зона и kid-зона с игровыми и детскими креслами соответственно.

А ориентируясь на потребности требовательного столичного потребителя, в обновленных отделах расширили предложение товаров более дорогого и среднего ценовых сегментов. Учитывая динамичное развитие e-commerce, внедрили целый ряд новых digital-сервисов.

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