Жителю Киевской области сообщили о подозрении в изнасиловании 16-летней падчерицы с проблемами со здоровьем

О событии правоохранителям стало известно от жительницы Белоцерковщины, которая дружила с матерью несовершеннолетней.
В Белоцерковском районе Киевщины правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании падчерицы. 16-летняя девочка с рождения имеет пороки здоровья.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.
В настоящее время злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
О событии правоохранителям стало известно от жительницы Белоцерковщины, которая дружила с матерью несовершеннолетней. Оперативники задержали 41-летнего подозреваемого по месту жительства.
Как выяснили полицейские, фигурант проживал вместе с матерью девочки. В тот день обидчик воспользовался тем, что несовершеннолетняя находилась дома сама и совершил по отношению к ней действия сексуального характера вопреки ее воле.
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В пресс-службе Киевской областной прокуратуры сообщили, что по данным следствия, подозреваемый изнасиловал свою 16-летнюю падчерицу, которая с рождения имеет пороки здоровья. Также установлено, что мужчина ранее привлекался к ответственности за домашнее насилие в этой семье.
Правоохранители задержали злоумышленника и сообщили ему о подозрении по факту изнасилования несовершеннолетнего. В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
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