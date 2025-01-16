Жителям Киева выплатят единоразовую помощь: кому и сколько

Киев выплатит единоразовую материальную помощь 8500 многодетным семьям.

Об этом рассказала заместитель председателя КГГА по осуществлению самоуправляющихся полномочий Марина Хонда.

По ее словам, соответствующее распоряжение Киевского городского головы №21 предусматривает выплату каждому ребенку, на который назначена государственная социальная помощь.

"По предварительным подсчетам, такую материальную помощь в 2025 году по городской целевой программе "Забота киевлянам" получат более 10 500 детей, которые воспитываются в 8500 многодетных семьях, в том числе из ВПЛ. Выплата составит 7500 гривен на каждого ребенка, на которого назначена государственная социальная помощь. Средства получат семьи, состоящие на учете в органах социальной защиты населения и фактически проживающие в столице”, – отметила она.

Чиновница добавила, что на это в городской целевой программе "Забота киевлянам" заложено около 80 миллионов гривен. Материальная помощь будет выплачена на счет держателям многофункциональной электронной карты "Муниципальная карта "Карточка киевлянина".

В КГГА отметили, что согласно постановлению Кабинета министров Украины, государственную социальную помощь в многодетных семьях получают дети до шести лет включительно.

Напомним, ранее адвокат Дмитрий Йовдий разъяснял нововведения по компенсациям семьям погибших военных и заверил, что выплаты не уменьшатся.

Читайте также: