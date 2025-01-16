Жителям Киева выплатят единоразовую помощь: кому и сколько

Сумма единоразовой материальной помощи составляет 7500 гривен.
Киев выплатит единоразовую материальную помощь 8500 многодетным семьям.
Об этом рассказала заместитель председателя КГГА по осуществлению самоуправляющихся полномочий Марина Хонда.
По ее словам, соответствующее распоряжение Киевского городского головы №21 предусматривает выплату каждому ребенку, на который назначена государственная социальная помощь.
"По предварительным подсчетам, такую материальную помощь в 2025 году по городской целевой программе "Забота киевлянам" получат более 10 500 детей, которые воспитываются в 8500 многодетных семьях, в том числе из ВПЛ. Выплата составит 7500 гривен на каждого ребенка, на которого назначена государственная социальная помощь. Средства получат семьи, состоящие на учете в органах социальной защиты населения и фактически проживающие в столице”, – отметила она.
Чиновница добавила, что на это в городской целевой программе "Забота киевлянам" заложено около 80 миллионов гривен. Материальная помощь будет выплачена на счет держателям многофункциональной электронной карты "Муниципальная карта "Карточка киевлянина".
В КГГА отметили, что согласно постановлению Кабинета министров Украины, государственную социальную помощь в многодетных семьях получают дети до шести лет включительно.
Напомним, ранее адвокат Дмитрий Йовдий разъяснял нововведения по компенсациям семьям погибших военных и заверил, что выплаты не уменьшатся.
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