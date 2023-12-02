Жителя Киевщины задержали по подозрению в изнасиловании собственной 9-летней дочери

О противоправных действиях подозреваемого в полицию сообщила мать девочки.

Правоохранители арестовали жителя Киевщины, подозреваемого в изнасиловании собственной 9-летней дочери.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

"По данным следствия, подозреваемый зашел в комнату 9-летней дочери и, пользуясь тем, что за его действиями никто не наблюдает, изнасиловал ее. Кроме того, мужчина совершил насильственные действия сексуального характера", — говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Броварской окружной прокуратуры сообщено о подозрении мужчине по фактам изнасилования и сексуального насилия (ч. 4 ст. 152, ч. 4 ст. 153 УК Украины).

По ходатайству прокуратуры суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Хмельницкой области мужчина напитал алкоголем 13-летнюю девушку и изнасиловал ее.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Ровенской области мужчина проник в чужой дом и изнасиловал беременную женщину.

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