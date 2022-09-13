Жительница Кривого Рога вербовала женщин из Киевской области в бордели Турции: фото

Во время общения в мессенджерах подозреваемая оказывала на женщин, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, психологическое влияние – убеждала в необходимости этой работы.

Жительница Кривого Рога на территории Киевской области вербовала женщин в бордели Турции.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

Установлено, что жительница Днепропетровской области в одной из групп в Telegram размещала сообщения с предложением высокооплачиваемой работы за границей. В основном на объявления отзывались женщины, которые находились в сложных жизненных обстоятельствах из-за тяжелого материального положения. Во время общения в мессенджерах подозреваемая оказывала на них психологическое влияние – убеждала в необходимости этой работы. В дальнейшем она за свой счет оплачивала женщинам дорогу за границу.

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Разоблачена гражданка во время вербовки женщины, которой она предлагала работу в одной из гостиниц Стамбула в сфере предоставления сексуальных услуг с прибылью в 3-5 тыс. долларов США, часть которой необходимо было передавать ей.

Женщина задержана в порядке ст. 208 УПК РФ. В настоящее время она уведомлена о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 УК Украины (торговля людьми). Решается вопрос об избрании меры пресечения. Также устанавливаются другие лица, причастные к этой деятельности.

Во время санкционированных обысков по месту жительства в Кривом Роге обнаружены и изъяты мобильные телефоны, банковские карточки, записи, свидетельствующие о противоправной деятельности и денежных средствах, в том числе и турецкие лиры. Подозреваемая имела вид на жительство в Турции.

Напомним, в захваченном Мелитополе кафиры и коллаборанты открыли бордель в фейковом университете и вербуют на "работу" абитуриенток.

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