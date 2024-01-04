Жительница Киевщины умерла от опасной болезни, вызванной инфекцией

По словам медиков, женщина длительное время лечилась самостоятельно и была доставлена в больницу с осложнением 29 декабря.

В Киевской области женщина умерла от дифтерии. Больной было 73 года.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

По словам медиков, женщина долгое время лечилась самостоятельно и была доставлена в больницу с осложнением 29 декабря. К сожалению, ему уже не смогли помочь.

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Кроме того, выяснилось, что у умершей не было прививок.

Важно помнить, что прививки от дифтерии должны получать не только дети, но и взрослые – каждые 10 лет. Вакцина против дифтерии АДП-м содержит также противостолбнячный компонент.

Специалисты установили, что с умершей контактировали двое односельчан и 11 медицинских работников. В настоящее время за ними установлено медицинское наблюдение, отобраны образцы для лабораторного исследования.

Также отмечается, что это первый летальный исход дифтерии за 2023 год.

В ЦОС добавили, что за 11 месяцев 2023 года ревакцинацию от дифтерии получило лишь 47,8% от запланированного количества взрослых, что недостаточно. Прививки вакциной АДП-м являются бесплатными. Обратитесь к вашему семейному врачу, проверьте свой вакцинальный статус и при необходимости вакцинируйтесь.

Напомним, дифтерия – это острое инфекционное заболевание с воздушно-капельным механизмом передачи, характеризующееся местным фибринозным воспалением (преимущественно слизистых ротоглотки) и явлениями общей интоксикации с преимущественным поражением сердечно-сосудистой и нервной систем, почек.

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