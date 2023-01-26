Жители пригорода Киева могут слышать взрывы: что произошло

Не паникуйте, работают наши саперы.

В северном пригороде Киева будут раздаваться звуки взрывов. Не паникуйте, работают наши саперы.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской военной администрации.

"Сегодня, 26 января, в Вышгородском районе будут уничтожать взрывоопасные предметы. Сохраняйте спокойствие! В случае воздушной тревоги, направляйтесь в укрытие", — говорится в сообщении.

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Напомним, над Киевом 26 января было зафиксировано около 20 ракет разного типа. Все воздушные цели уничтожены украинскими защитниками. Городской голова Виталий Кличко заявил, что в Голосеевском районе упала часть вражеской ракеты. Там погиб 55-летний мужчина. Еще два человека пострадали.

В общей сложности во время атаки в четверг Россия выпустила 55 ракет воздушного и морского базирования, из них было уничтожено 47 вражеских целей. Это были ракеты Х-101, Х-555, Х-47 "Кинжал", "Калибр", Х-59. Для удара РФ использовала самолеты Ту-95, Су-35, МиГ-31К и корабли из акватории Черного моря.

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