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Жители Киева взволнованы яркими вспышками на небе: что известно

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
1886
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Жители Киева взволнованы яркими вспышками на небе: что известно

Фото: Associated Press

В ГСЧС отметили, что чрезвычайных ситуаций по состоянию на вечер не зарегистрировано.

Жители Святошинского района Киева вечером в понедельник, 21 ноября, заметили яркие голубо-красные вспышки на небе. По словам киевлян, необычное явление наблюдалось в районе Кольцевой дороги и в направлении центра.

Интервал между вспышками около минуты-полторы, рассказали ТСН.ua местные жители.

В пресс-службе столичного управления ГСЧС нам сообщили, что в столице чрезвычайных происшествий сейчас  не зарегистрировано.

"По состоянию на данный момент в Киеве не зарегистрированы чрезвычайные происшествия, которые могли стать причиной таких вспышек", — отметили в ГСЧС.

Что могло стать причиной таких вспышек – неизвестно. Однако угрозы они не представляют.

Напомним, столичные водители в Сети возмущены состоянием дорог в Киеве. Так, из-за гололедицы на Окружной ночью разбились с десяток автомобилей. По словам киевлян, дорогу обработали только после массовых ДТП.

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Дата публикации
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