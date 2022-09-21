Жители Киева снова могут воспользоваться услугами бесплатного «социального такси»

Услугами социального такси снова смогут воспользоваться дети и лица с инвалидностью для посещения больницы, центров реабилитации и учебных заведений.

Что такое "социальное такси"

Это специально оборудованный транспорт, предназначенный для людей с инвалидностью, транспортные социальные услуги по бесплатной перевозке людей с инвалидностью I группы и/или одиноких нетрудоспособных граждан, которые самостоятельно не передвигаются или передвигаются с помощью костылей, палок, тележек и других технических средств реабилитации к социально значимым объектов.

О возобновлении работы социального такси сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

Как получить услуги социального такси

Для того, чтобы воспользоваться услугой бесплатной перевозки, следует обратиться в органы социальной защиты с соответствующим заявлением и пакетом документов. Тем лицам, которые уже подавали документы и в отношении которых было вынесено положительное решение по использованию «социального такси», повторно подавать их не нужно.

Читайте также: