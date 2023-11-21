Жители Киева и пригорода могут слышать взрывы: что известно

В Вышгородском районе саперы будут ликвидировать взрывоопасные предметы.

Жители Киева и пригорода могут слышать взрывы.

Об этом 21 ноября предупредила Киевская городская военная администрация и объяснила причину.

"В пригороде столицы может быть громко. Это работают наши саперы. Сегодня в Вышгородском районе будут ликвидировать взрывоопасные предметы", — отметили в КГВА.

Киевская ГВА призывает местных жителей сохранять спокойствие и в случае воздушной тревоги следовать в укрытие.

Напомним, ранее в военной разведке отметили, что примитивными российские атаки больше не будут, но обнадежили, что Украине уже есть чем ответить на удары.

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