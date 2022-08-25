Жители Броваров три дня спорят из-за фигурки, которая может появиться в центре города: фото

В Броварах Киевской области уже несколько дней не утихают оживленные споры вокруг фигуры, которую местные власти намерены установить в центре города. Когда про эти планы узнали горожане, то написали в соцсети десятки комментариев с призывами не делать этого.

Как выяснилось, речь идет о фигуре сказочного героя Котигорошко. "Арт-объект "Котигорошко" уже на финишном этапе. Да, именно арт-объект. Хотим сообщить жителям, активно приобщившимся к обсуждению, что данная инсталляция выполнена полностью на добровольческих началах без использования бюджетных средств. Данный объект не является памятником, поэтому все обвинения в сторону художника безосновательны, ведь он, как автор, так видит своего героя", — сообщило коммунальное предприятие "Бровары-Благоустройство" на своей официальной странице в соцсети.

По замыслу авторов, богатырь Котигорошко побеждает российские ракеты, обломки которых сложены у его ног.

В течение трех дней под этим постом горожане написали множество комментариев. Одни призывают не устанавливать этот арт-объект, другие пишут, что сама фигурка неплохая, но лучше будет, если ее авторы установят ее у себя или где-нибудь на детской площадке в деревне. По мнению некоторых описателей, фигурка не очень красивая и сравнивают ее с памятником российской Леночки, устрашившим многих пользователей соцсетей. А один из корреспондентов написал следующее: "Ужас. Остановитесь, пока не поздно".

В свою очередь, коммунальщики из "Бровары-Благоустройства" вчера, в День Независимости, ответили всем корреспондентам так: "Спасибо за все комментарии и, даже, за оскорбительные. Хотим всех успокоить, мнение горожан будет учтено обязательно. А вот об оскорбительных выражениях, то хотелось бы, чтобы наши броварчане были более толерантными и с уважением относились друг к другу. Мы же украинцы! Всех с праздником! Мира, добра и взаимоуважения друг к другу!".

Кто позировал для памятников Родина-Мать и Лыбидь: семейные легенды культового скульптора

Читайте также: